“Que no le dé ni un centavo”: Fans de Shakira muestran su apoyo en medio de la batalla por la custodia por sus hijos

Desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación en junio, las interrogantes en torno a lo que sucederá con sus hijos han estado al aire.

Y es que mientras que cada uno ha sido visto haciendo su vida lejos del otro, hay una preocupación en torno a la batalla legal en la que podrían estar envueltos por la custodia de Sasha y Milán.

Shakira junto a Gerard Piqué y sus dos hijos: Milan y Sasha. Instagram @3gerardpique

Por supuesto ambos famosos ya cuentan con sus propios abogados para llevar a cabo el papeleo y llegar al mejor acuerdo posible.

Aunque todo apunta a que no tienen problemas respecto a sus bienes, mucho se ha dicho sobre las decisiones que están tomando sobre sus hijos. En un principio circuló el rumor de que la intérprete de “Te felicito” quiere mudarse lejos de España para iniciar una vida en los Estados Unidos, algo que molestaría al futbolista.

“Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar y los informes que encargó de Gerard a unos detectives privados. Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, aseguraron fuentes cercanas a Shakira.

Shakira y Piqué junto a sus hijos. Agencias

Y es que tampoco es un secreto que el futbolista ha llevado una vida de fiestas y excesos que fueron parte de la razón de la crisis con la cantante. También ha enfrentado graves problemas con sus empresas y no ha tenido el mejor desempeño en el FC Barcelona.

La estrategia de Shakira para obtener la custodia completa de sus hijos

En el programa de YouTube Chisme No Like se dio a conocer un supuesto acuerdo con las condiciones que la cantante colombiana le puso al defensa del F. C. Barcelona para que le otorgara la custodia.

Shakira Shakira está dispuesta a luchar por sus hijos tras ruptura con Piqué

El documento señala que Shakira estaría dispuesta a cubrir la manutención total de sus dos hijos, además de que financiaría cinco viajes anuales en primera clase para que el futbolista pueda visitar a los niños en la residencia de Miami Beach en la que vivirán e incluso, tendrá un espacio para quedarse. Asimismo, los niños podrán quedarse con él durante un mes en el verano.

Otro punto que sorprendió fue que la cantante ayudaría a Piqué apagar el 20 % de la deuda de 2.5 millones de dólares que tiene.

Fans llaman a Piqué “vividor” y le piden a Shakira que no le de “ni un centavo”.

En redes sociales, los fans de la cantante reaccionaron ante el supuesto arreglo al que habría llegado con el delantero.

“Pique tendría que pagarle a Shakira para que cuide a sus hijos por qué tendría que Shakira dar plata a él si arruinó la relación??”. “Qué clase de padre es ese?! Prácticamente esta vendiendo a sus hijos. Un buen hombre no tendría ningún problema en dejarlos con la madre en especial si ella los ama y les da todo lo necesario”. “Que no le de ni un centavo”. “Viejo mantenido, eso es lo que más le duele, el dinero de Shakira”. “¡No le des nada!”, se lee en redes sociales.

También hubo quienes expresaron que una madre es capaz de todo por sus hijos y otros que le pidieron a la ex pareja que no hagan sufrir a los niños.

“Es que una madre hace lo que sea por sus hijos”. “No tienen por qué herir a sus hijos en esas cosas”. “Los hijos no deberían sufrir los daños colaterales que causaron sus padres”. “Por los hijos una mamá hace lo que sea. Él que siga con sus novias y que ella siga cuidando sus hijos”.