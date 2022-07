“¡Solo estoy gorda!”: Christell “paró en seco” a usuaria que habló de su físico

La ex chica Rojo, Christell Rodríguez se desahogó en su Instagram. No es primera vez que un cibernauta comenta algo con respecto a su apariencia física. La joven se puso a interactuar con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, y recibió una curiosa consulta.

“¿Te fue difícil aceptar el hipotiroidismo y lidiar con el?… yo llevo 7 años con hipo y me ha costado”, le escribió una seguidora asumiendo que Christel sufre de esa enfermedad, pero la joven cantante le respondió de inmediato y directamente.

“Ya, esta es la última vez que voy a responder algo sobre esto. No lo estoy diciendo ni enojada, ni nada por el estilo. Pero creo que es importante decir que es la última vez. Yo no tengo hipotiroidismo, no tengo hipertiroidismo ni ninguna enfermedad, nada. Solo estoy gorda”, aseguró dejando en claro que la pregunta que le hicieron no fue de su gusto.

De esta forma, dio a entender que no necesita más ese tipo de preguntas, porque ella se acepta tal cual es, como ha dicho en más de una oportunidad en la misma red social.

Christel

Posteriormente otro usuario le consultó si ha pensado en someterse a una operación para bajar de peso. “No has pensado en la manga gástrica? Te lo digo con todo el amor del mundo. Sin ofender”, le escribieron. “Nop” respondió la influencer junto a una foto suya, buscando evitar ese tipo de preguntas.