Coté López aclaró rumores sobre un supuesto embarazo: “Ni pienso estarlo...”

Coté López se encuentra de vacaciones fuera de Chile y la influencer no ha dudado en compartir cada registro de este viaje familiar. Sin embargo, una imagen despertó algunos rumores sobre un supuesto embarazo, lo cual tuvo que ser aclarado por la modelo.

Todo comenzó cuando María José se encontraba con su esposo Luis “Mago” Jiménez en un ascensor, en donde el exjugador se encontraba haciendo cariño en el estómago.

Posteriormente, los usuarios de Instagram comenzaron a llenarla de cuestionamientos sobre un posible embarazo, algo que no le gustó nada a López.

“Mi gente, por el amor de Dios no estoy embarazada. Ni pienso estarlo. El Luis iba a tocarme… no sé si subirlo o no, estoy pensando porsiaca”, expresó a sus seguidores a través de las historias de la plataforma.

“Ya lo dije y qué jajaja”, agregó y descartó la posibilidad de tener otro hijo.