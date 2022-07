¿En esa cantimplora llevabas pipeño?: Pedro Ruminot agarró para el leseo a Pancho Saavedra tras publicar foto siendo scout

Durante este miércoles por la mañana, Pancho Saavedra quiso abrir el baúl de los recuerdos y publicar una postal en sus redes de una tierna etapa de su vida, donde era parte de un importante movimiento.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor regalón de Canal 13 compartió una adorable postal de él siendo scout.

“Fui scout. Cachetes colorados de tanto caminar jajaja. Los 80″, escribió con nostalgia Saavedra.

A los pocos minutos la publicación se llenó de comentarios, pero hay uno que llamó especialmente la atención de los cibernautas, el de su amigo y compañero de trabajo, Pedro Ruminot.

“¿Es cierto qué en esa cantimplora llevabas pipeño?, preguntó en tono de broma el humorista.

“Si don Pedro, siempre”, respondió el animador siguiendo el juego.

Comentario de Pedro Ruminot a Pancho Saavedra | Fuente: Instagram

Otra que se tomó la libertad de comentar el pasado del animador de “Lugares que Hablan” fue Luz Valdivieso, quien escribió: “¿Te tocó ir de campamento a Vilches?”

“Igual yo no quería. Mis papás me obligaban y me cargaba todo lo que tuviera que ver con la actividad física. Lo mío era comer, jugar Atari y ver teleseries”, recordó Pancho.