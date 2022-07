“Es una demanda oportunista”: Rodrigo Herrera le prestó ropa a Gary Medel y se llenó de críticas

Esta semana se dio a conocer que el funcionario de la Seremi de Salud demandó a Gary Medel luego de episodio violento en el concierto de Karol G. En este contexto, el periodista Rodrigo Herrera le prestó ropa y criticó la demanda.

Cabe recordar que todo comenzó el pasado 26 de mayo, cuando el futbolista intentó ingresar al Movistar Arena y su acceso fue negado por problemas con su pase de movilidad.

“Miren chiquillos, este hue** tiene la cagá acá, el seremi, este hue** . Mira tengo las tres dosis, date vuelta sanitario, autoridad, pero da la cara hue** si eres autoridad, tengo las tres dosis, te cagaí entero, muéstrate”, comentó en aquella ocasión a través de una transmisión en su cuenta de Instagram.

Tras este hecho, el funcionario solicita una indemnización por perjuicio por un monto de $80.500.000 pesos.

La defensa de Rodrigo

Durante este miércoles, Rodrigo Herrera estuvo como invitado al matinal de Canal 13, “Tú Día”, en donde comentó esta particular situación y criticó la acción del funcionario.

“Cometió un error, metió la pata, yo creo que él se equivoca, pero yo lo dejaría en ese contexto. La demanda que se coloca es completamente legítima, pero es una demanda oportunista”, comentó cuando se encontraba en el panel.

“¿Cuántas veces hemos visto, especialmente durante la pandemia, casos de gente que se resistía a la actuación de la seremi y los reguladores? Y no todos terminaban en demandas millonarias. Si no fuera Gary Medel el involucrado, no estaríamos hablando de esto”, aseguró.

Posteriormente, el comunicador enfatizó en que “él ofrece las disculpas, la Seremi se la acepta y la persona que demanda tiene que dejar el trabajo para acreditar un daño. Situaciones que se tendrán que ver en el tribunal”.

“Yo no discuto la afectación, y cada persona es un individuo que tiene sus particularidades, pero tampoco nos pongamos unas anteojeras: si no fuera Gary Medel, esta demanda no existiría”, recalcó.

Sin embargo, esto no se quedó ahí porque esta defensa trajo comentarios en sus redes sociales, en donde había anunciado su participación en el espacio matinal. Los cibernautas criticaron la “fianza” que le estaba prestando el periodista a Medel.

Acá te dejamos algunos de los comentarios de Twitter:

Íbamos bien con rodrigo Herrera, pero caerse feo por darle fianza a un futbolista que se burla del físico de una persona, lo expone en redes y después cree que xon una disculpa por tweeter se arregla todo?



2 dedos rodrigo. — Señor Gato (@Deftanax1) July 13, 2022

Y porqué le pondrás la fianza??

Si él humilló y denosto a una persona,persona que por cierto, hacía su trabajo

Las cosas como son

Dejemos de tapat el ☀️ con un alfiler — 🌹Silvi🅰️ 💙 (@chivisilva75) July 13, 2022

“Ponerle la fianza”?. A qué te refieres?, porque para defender a Medel por lo que hace fuera de la cancha, hay que tener cuidado. — William Núñez (@Willia_m_psico) July 13, 2022