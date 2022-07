JC Rodríguez se lanzó en contra de programa de Martín Cárcamo y la “farándula encubierta”: “No quiero sapear”

Julio César Rodríguez se tomó un minuto de la pantalla para analizar con mayor profundidad la parrilla televisiva de hoy. En este contexto, el animador de “Contigo en la mañana” comentó que aún existe el contenido de farándula en la pantalla y apuntó al programa de Martín Cárcamo, “De tú a tú”.

Todo comenzó cuando su compañera de matinal, Monserrat Álvarez, comentó sobre la vuelta del espectáculo y como de a poco se ha ido tomando nuevamente la pantalla chilena. Sin embargo, acusó que muchos programas encubren este tema.

“Yo creo que la farándula está viva pero no está tantas horas al aire. Yo creo que hay muchos programas que son de farándula encubierta”, aclaró y dio como ejemplo el programa “Pero con respecto”, en donde JC entrevista a personajes de la televisión, política y del deporte.

Al parecer, estas palabras no le gustaron a Julio César, puesto que intentó desmarcarse de está situación justificando que “es un programa de entretención”.

En este momento es donde JC nombra el programa de fin de semana de Martín Cárcamo, donde conversa con diferentes rostros del espectáculo chileno, aunque también mencionó a un espacio de su señal, “La Divina Comida”.

“No quiero sapear pero yo no encuentro nada de malo que haya farándula… No voy a sapear a los programas de Canal 13, no es mi estilo, pero el programa de Martín es un programa de farándula llevado a la entrevista y el espectáculo”, sentenció.