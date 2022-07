“Me encierro en mi pieza a llorar”: Cami saca la voz tras odiosas críticas por “The Voice”

Cami Gallardo realizó una sincera confesión en sus redes sociales y se desahogó con sus seguidores a quienes les reveló el profundo dolor que les producen las odiosas críticas que los haters disparan a diestra y siniestra en Internet y que la dejan llorando en su pieza, según contó el medio La Cuarta.

“Yo no suelo hablar mucho cuando me llega hate, me quedo callada, me encierro en mi pieza a llorar y suelo ser muy silenciosa con ese dolor de estar expuesta y que la gente crea que no leo las hue… o que crean que pueden pasarme por encima y tratarme de lo peor”, sostuvo.

La caoch de “The Voice Chile” realizó un live en su cuenta de Instagram donde habló sobre las emociones que le provocan los comentarios que recibe tras la emisión de cada capítulo del programa de Chilevisión, donde generalmente es criticada por “florerito”, “sobreactuada” y un sinfín de críticas que realizan los “expertos” detrás de la pantalla, dejándola como la villana.

Además, reclamó ser la más criticada al interior del jurado, como si fuera la única responsable de las decisiones que se toman.

“Es muy fuerte que a ningún otro coach le han tirado hate cuando sacan a otros participantes, Es solo a mí. Hubo otros participantes espectaculares que se han ido, pero me tocó a mí la guillotina y estar ahí como chivo expiatorio y me cansa, me agota, me duele, me frustra, porque me gustaría que fuera otro el tema de conversación” , acusó.

“Lo tenía acumulado”

“Tengo que admitir que he tocado fondo muchas veces y ha sido súper penca, pero es dañino para el oficio. A todos nos da miedo hacer cualquier cosa. ¿Ustedes creen que yo no me cago de miedo cada vez que me siento en esa silla?”, reconoció en medio de la charla con sus pupilos del programa.

“Con este tema me da una ansiedad muy heavy y me meto y me cuesta expresar lo que siento, porque aún no puedo ver el daño que tengo en el tiempo, aunque he ido sanando. Pero es heavy”, relató.

Por otro lado, agregó que “la dinámica de un programa de televisión de tener que sacar gente, me destruye el alma, me destroza, me hace pi… me hace muy mal. Llego de vuelta de grabar y me largo a llorar ”.

Por último, reveló que “me encantaría, ya que estamos en esta polémica, que la gente tome responsabilidad: no tiremos mierda, seamos responsable con nuestro lenguaje. Me descargué, necesitaba decir esto, porque lo tenía acumulado hace mucho tiempo”, sentenció.