“Son ruiditos de amor”: la pequeña Indigo hizo su ‘debut’ en plena entrevista de su papá Camilo

Camilo se encuentra más feliz que nunca ahora que regresó a los escenarios con su gira “De adentro pa’ ‘fuera”, acompañado de su esposa Evaluna y su hija Índigo.

En redes sociales han circulado videos en los que el intérprete aparece ensayando y disfrutando de los shows con gran energía, razón por la que se ha convertido en uno de los favoritos del espectáculo.

Recientemente el intéprete de ‘Ropa cara’ concedió una entrevista al programa argentino ‘La Peña de Murphy’ con Jésica Cirio en la que habló sobre su rol como papá así como de los modelos a seguir que tiene para ejercer una crianza tan amorosa.

“Lo que mejor hago es ser papá Índigo. Lo estoy viviendo con mucha curiosidad y ganas de aprender, confiando que voy a ser al menos un pedacito de lo buen papá que fue mi papá o que es mi papá. Tengo modelos cerca que han puesto esa vara muy alta pero estoy todos los días aprendiendo, sobretodo de Índigo que es la maestra más grande”, confesó a la conductora.

En un momento la pequeña Índigo “interrumpe” con unos balbuceos que el cantante describió como “ruiditos de amor”.

“Índigo hace ruiditos”, dijo y cuando Cirio preguntó que si estaba llorando, respondió con una sonrisa: “Llorando no, está haciendo como ruiditos de amor. Está aprendiendo a hacer ruiditos”.

Camilo habló sobre las cualidades que desea que su hija herede de sus abuelos, como el gran sentido de familia que ahora ha mostrado Ricardo Montaner así como el amor por la música.

Evaluna y Camilo están viviendo su mejor momento

Los cantantes han estado juntos desde hace varios años. Se comprometieron en 2018 tras tres años de noviazgo pero fue hasta 2020 que contrajeron matrimonio. La pequeña Índigo llegó al mundo en abril de 2022 y a pesar de que decidieron no mostrar su rostro por respeto a su privacidad, se ha convertido en la consentida de los fans.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta. ¡Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá. Creció La Tribu”, escribió Camilo en una secuencia de fotos que publicó cuando anunció el nacimiento de su primogénita.

En honor a Índigo, la pareja lanzó el tema homónimo con el cual además querían “acompañar” a las parejas que están en la lucha por tener hijos.

Fue en el podcast ‘En la sala’ de Amazon, donde Evaluna aseguró que embarazarse fue un proceso muy difícil pues los doctores y especialistas le habían dicho que no sería posible.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, reveló. Por fortuna, la cantante se aferró a su fe y logró concebir, dando un mensaje de esperanza a sus seguidoras.