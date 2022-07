Cosas del pádel: Chiqui Aguayo tuvo que ir de visita al oftalmólogo tras pelotazo de Pamela Díaz

Durante este miércoles, Chiqui Aguayo sufrió un accidente mientras se enfrentaba a Pamela Díaz practicando pádel. En el partido, la morena le lanzó una pelota directamente a su ojo, por lo que la humorista tuvo que ir de visita a un oftalmólogo.

La dupla dio a conocer este chascarro a través de sus historias de Instagram, en donde se les pudo ver bromear con el accidente cuando se encontraban en las canchas, en donde Chiqui tenía el ojo morado. Sin embargo, la comediante tuvo que dirigirse a la clínica para revisar la parte de su cuerpo afectada.

Historia de Chiqui Aguayo y Pamela Díaz | Fuente: Instagram

“Gracias a todos por la preocupación. Yo estoy bien, mi familia está bien, yo no tuve la culpa”, partió diciendo en la plataforma.

“Me vine a ver el ojito. Todos me dijeron ‘anda a verte ese ojo’. Voy saliendo de la consulta del oftalmólogo, está todo bien, me lo revisaron, tengo una inflamación, porque me pegaron un pelotazo”, contó.

Posteriormente, Chiqui Aguayo aseguró que para poder volver a jugar pádel, el médico le recomendó usar antiparras o lentes porque “no falta al que le llega el pelotazo”.

Finalmente, la humorista siguió bromeando con el asunto y publicó una fotografía con un curioso dato: “El doctor era tu fan Pamela Díaz. Juega pádel así que quedamos en un partido”, concluyó.