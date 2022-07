Dictan orden de detención contra Flavia Medina por agresiones y amenazas a clínica dental

En una verdadera pesadilla se ha convertido para Flavia Medina su mala experiencia con un centro dental donde se puso en manos de expertos para mejorar su sonrisa, pero terminó absolutamente molesta con el resultado. Esto terminó en funas, amenazas e intentos de agresiones contra los funcionarios, por lo cual se dictó una orden de detención hacia ella, indicó Página7.

Abogados del estudio jurídico Problemas.cl presentarán una querella criminal contra la exparticipante de los realitys de Mega “¿Volverías con tu ex?” y “Doble Tentación”, tras la funa que realizó contra el centro por dañar su dentadura y no darle una respuesta satisfactoria.

“Entre las pruebas que se presentarán a la justicia están un registro audiovisual en donde la ex figura reality concurre a la clínica acompañada de un hombre, identificado como Leo Opazo, y con quien profiere amenazas”, indicó el abogado Eduardo Arévalo.

“En el mismo registro, se aprecia un intento de agresión por parte de Flavia Medina”, agregó la argentina.

Igualmente, aseguró que la justicia ya sustancia un recurso de protección y una denuncia por agresión, derivado de los hechos protagonizados por la modelo.

Finalmente, a través de un comunicado señaló que la fiscalía había instruido la detención de ambos involucrados.

La funa

Fue hace unos días cuando la modelo publicó en su cuenta de Instagram una serie de registros dando cuenta de la sonrisa que tenía antes de la intervención dental y después, el resultado donde se ve con los dientes chuecos.

Flavia compartió el nombre del centro, la dirección e incluso el presupuesto que tuvo que pagar.

“Les quiero contar sobre una mala experiencia que he tenido que pasar por dos años (...) Me dijeron que me sacarían los brackets y que terminarían cerrando esos espacios que ellos dejaron abiertos con alineadores. Nunca lo hicieron, me pusieron una pasta provisoria y cuando regresé de viaje me dejaron de contestar el teléfono”, acusó.