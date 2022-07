¡Es de verdad!: Pailita cumple promesa y compra hermosa casa para su familia

Una noticia para celebrar con asado y tirar la casa por la ventana es la que se mandó el artista urbano Pailita en su cuenta de Instagram donde contó a sus seguidores que es un hombre de palabra y cumplió con la promesa que le hizo a su familia, que se sacaría “la mierda” para darles un mejor pasar. Notición que compartió mostrando la imagen de una linda casa.

“Desde el día que me alejé de casa le prometí a mi familia que me sacaría la mierda para tenerlos bien y salir de la crisis económica en la que estábamos, yo sé lo que es venir de abajo y no tener ni para el colectivo”, escribió en su historia, junto a la foto de una vivienda estilo mediterránea.

“Gracias a Dios por guiarme por el camino bueno y permitirme lograr tantas cosas a mi corta edad.”, agradeció Carlos Rain Pailacheo, cuyo apellido materno fue el que le dio el nombre que lo tiene liderando las listas musicales junto a Marcianeke y Polimá Westcoast, con los hit " Dimelo má” y “Ultra solo”, acumulando ocho millones de reproducciones mensuales.

“Sin el apoyo de ustedes nada de esto sería posible. Los amo mucho mi gente, estoy entero feliz”, comentó junto a la frase “nuevo hogar, nuevo comienzo”.

Pailita

A grabar a grabar

Además, aprovechó la ocasión para invitar a todos sus seguidores a la grabación de su video “Na, na, na” en una multicancha techada de Quilicura.

“Quiero que sea con ustedes”, publicó y pidió que fueran con sus camisetas futboleras de sus equipos favoritos y de la selección chilena.

“Vayan todo los adultos, niños, jóvenes. Jugaremos su partido y todo”, escribió el joven de 22 años, oriundo de Punta Arenas.

Otro de sus éxitos musicales es “Me arrepentí”, que interpreta junto a los artistas nacionales AK.420 y Cris Mj.