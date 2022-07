“¡No me peguís más!”: Carola Arregui reveló violento asalto que sufrió junto a su hija menor

Una difícil situación que vivió junto a María Jesus Sothers, su hija menor, contó la actriz Carolina Arregui en el último capítulo de Podemos Hablar, que será emitido este viernes 15 de julio.

La situación fue revelada cuando Jean Philippe Cretton, conductor del espacio, llamó a “Todos quienes hayan vivido un hecho delictual”. Fue en ese momento, que la actriz relató cómo la busqueda de un gato terminó en un violento asalto frustrado.

“Estabamos en mi casa con mis hijas, con María Jesús y Mayte y cuando la Mayte se va a su casa vio en la calle un gatito y nos pidió que salieramos a buscarlo”, comenzó contando Arregui su increíble vivencia.

Como no querían dejar solo al gatito, Arregui y su hija menor salieron a la calle: “Fuimos haciendo una video llamada para que la Mayte nos indicara por dónde podía estar el gato y en eso, se para un auto al lado de nosotras, se bajan unos tipos a quitarme el teléfono…. la Mayte viendo lo que pasaba hasta que se corta”, aseguró.

Pero lo peor estaba por venir, porque los delincuentes se pusieron muy violentos: “Resulta que en el forcejeo uno de los tipos me empieza a pegar, mucho… andaba con manopla y yo lo único que decía… ya basta, basta, no me peguí más, y ahí la maría jesús, se lanzó sobre el tipo, con una fuerza única a defender a su mamá”, recordó Carolina, aún con algo de angustia.