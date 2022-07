Patricia Maldonado advirtió a compañero de la venta de comprometedora foto íntima

Dicen que a Patricia Maldonado es mejor tenerla de amiga que de enemiga. Así quedó demostrado cuando contó en su programa de Youtube “Las Indomables” que evitó exponer a un compañero de trabajo, luego que le ofrecieran difundir una comprometedora foto íntima, donde salía “haciendo cositas” con otro hombre.

“Me llaman por teléfono, estoy almorzando en un restaurante peruano, con Jorge (su marido)”, recordó Maldonado, cuando fue contactada por un sujeto que intentó venderle la imagen.

“Resulta que un colega suyo aparece con los pantalones abajo, haciendo cositas con otro hue...”, le contó a su amiga Catalina Pulido, imitando la voz marginal del desconocido.

El sujeto le dice que el aludido perdió el teléfono y ahora lo tiene él en su poder, por eso pudo acceder a las fotografías íntimas donde se encontró, literalmente, con la sorpresa.

La animadora decide comunicarse con el afectado, donde corrobora que efectivamente le habían robado el aparato móvil.

“Prepárate, le dije yo. Porque me acaban de llamar por teléfono”, le cuenta la Indomable, respecto a la comercialización que estaban haciendo de la foto.

“Conchesu...”, le respondió su compañero, explicando que la foto es porque “estábamos en una volada, estábamos con copete, nos pusimos a hue... los hombres”.

La venganza

Si bien, la exrostro de Mega y panelista de “Mucho Gusto” en esa oportunidad actuó de buena manera. Hubo otra oportunidad donde no tuvo compasión con el director del matinal, a quien funó porque “no me dejaba tranquila”.

“Lo hice con saña, porque el director de televisión me persiguió por meses. Me mandaba gente a los espectáculos, me hueveav..., me mandaba gente a la televisión. Ahora me toca a mí, hueo...”, señaló.

“Llego a un restaurante, uno de los garzones me amaba y se fue de lengua. Y yo me fui de lengua en el canal y casi se muere el productor de piso y el productor general del Mucho Gusto. Se supo hasta en Argentina y me llamaban de Argentina”, cerró Maldonado, asegurando que fue la única vez que funó a alguien, a pesar de todas las veces que ha recibido fotos y videos comprometedores de famosos.