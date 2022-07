Shakira se renueva en un conjunto de falda lápiz y zapatos con plataforma: el rojo es su color

Aunque se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida, Shakira no permite que nada le robe su brillo, por eso deslumbra con cada uno de los look que luce, tanto en su cotidianidad como en su faceta artística.

Desde que confirmó su ruptura con Gerard Piqué, la artista se ha mantenido más activa que nunca en el medio artístico y ha aprovechado para lucir los estilos más novedosos.

Recientemente, la famosa lanzó un nuevo tema llamado Don’t You Worry y en el video musical ha mostrado que no solo sabe cómo lucir increíble con looks sensuales, sino también con un estilo mucho más ejecutivo sin dejar de lado su feminidad.

La intérprete de “Te felicito” apareció en el clip con un atuendo de falda de lápiz, camisa con corbata y unos zapatos de tacón y plataforma.

Con este estilo, la cantante demostró una vez más que todas las prendas pueden ser adaptadas a la moda femenina, ya que en este caso resaltó su lado sensual con una ajustada falda, pero el toque de la corbata resultó un toque imponente.

El look moderno con el que Shakira cautivó a su público

El estilo ejecutivo es solo uno de los looks que Shakira lució en este video, ya que también mostró un estilo mucho más arriesgado y sexi, con lo cual dejó clara la versatilidad que la identifica.

En este caso, la famosa usó un body metálico en tono plateado y con detalles tridimensionales, además de botas altas plateadas y brazaletes en la misma tonalidad.

Otros accesorios que destacaron en este estilo fueron las hombreras y el collar plateados que hicieron juego con el traje.

Después de su separación, Shakira ha cautivado a sus fanáticos con los mejores looks y uno de los que más destacó fue el llamado “vestido de la venganza”, el cual lució tan solo horas antes de que circularan los primeros rumores sobre la infidelidad.

El elegante outfit destacaba por ser un vestido negro con escote de corazón, abertura en una de sus piernas y guantes negros, un estilo muy similar al que lució la princesa Diana luego de que el príncipe Carlos admitiera su romance con Camila.