Todo por una broma a Tonka Tomicic: Sergio Rojas contó la firme sobre su salida de “Bienvenidos”

Sergio Rojas estuvo en la más reciente edición del programa de Julio César Rodríguez, “Síganme Los Buenos”, donde el periodista de farándula contó la broma que le hizo a Tonka Tomicic que gatilló su salida de Canal 13.

Según la conversación con JC, todo comenzó cuando a Hugo Valencia “se le ocurre hacer una nota con los animadores que eran pesados fuera de la televisión, mira si será pelotudo” mientras trabajaban en “Bienvenidos”.

“Dentro de la nota situó a Polo Ramírez y a Tonka Tomicic (ambos animadores de Canal 13 en ese entonces)... Entonces yo en la bajada de la nota digo “si Polo, tú a veces igual te crees el hoyo del queque, si antes cuando eras editor y yo trabajaba en el canal, me censurabas algunas notas porque ponía cosas de Pamela Díaz, que se yo”, recordó.

Posteriormente, el comentario fue hacia la animadora del espacio, Tonka Tomicic: “Y tú Tonka, cuántas veces te vine a buscar afuera del canal y quedaba como pegaloco en el vidrio, en tu camioneta super blindada y tu (Tonka) como que pasabas y ni siquiera me veías...”.

A raíz de esta situación, Sergio Rojas contó que “bastó que dijera eso y dejó la escoba...” y detalló que la comunicadora respondió a estas palabras de forma seria: “No estoy de acuerdo contigo”.

Frente a estas palabras, y tono de broma, el periodista le responde: “Pero Tonka, yo todos los fines de semana tengo que hacer comidas en mi casa, para tratar de limpiar tu imagen, me debes como 40 kilos de lomo vetado. Yo todo bromeando, pero noté como se descompuso”, relató en el espacio.

El fin del contrato

Luego del término del matinal, el comunicador recibió un llamado de alguien conocido, quien le contó que “acaba de entrar Tonka Tomicic a la oficina de Jacqueline Cepeda (productora del matinal) va a quedar un cagazo y creemos que es por ti”.

Tras esta información, Sergio recibió una llamado de la productora y “como típica ejecutiva que te quiere dar una mala noticia y me dice Sergio, ¿Puedes venir mañana a una reunión?, pero como a mi ya habían soplado lo de la tarde les dije, no no puedo, mañana es mi día libre y estoy en Maitencillo, que era super mentira porque estaba en mi casa. Pero me dijo que era importante, sin embargo el comunicado insistió en que no podía”.

El periodista volvió de su día libre y se reunió con la ejecutiva del excanal del angelito.

“Antes de que me digas una mentira, mejor te la hago fácil, yo entiendo que cumplí un ciclo en el programa y agradezco profundamente todo lo que he vivido, llámame cuando tú quieras, estoy disponible”, le dijo a Cepeda.

Finalmente, Rojas recibió mensajes de despedida de Martín Cárcamo, Polo Ramírez y el resto del equipo del matinal, pero no de Tonka. Sin embargo, él sí se despidió de ella y agradeció el tiempo que trabajaron juntos.