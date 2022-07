Julio César Rodríguez desmiente con todo a Daniel Fuenzalida: “Lo que dice es un cahuín de cuarta, un invento”

Daniel Fuenzalida contó en su programa “Me Late”, el supuesto motivo de por qué Julio César Rodríguez habría rechazado las invitaciones que le hicieron desde el programa de Canal 13, “De tú a tú”...y el conductor de “Contigo en la Mañana” precisó que sus dichos “no se ajustan a la verdad”.

Fuenzalida indicó que Rodríguez no quiso participar porque no le gustaron los invitados de la actual temporada, lo que fue desmentido totalmente por Julio César.

En conversación con La Hora, dijo que “lo que dice Daniel Fuenzalida es un cahuín de cuarta, un invento”.

“La información que entregó ayer Daniel Fuenzalida es falsa no se ajusta a la verdad. A mí solo me a contactado para las dos temporadas de “De tú a tú”, el productor ejecutivo Fido. Y antes del inicio de cada una y nunca me ha dicho, por razones evidentes, trabajo en la competencia quienes son los invitados del programa, ni menos anticipármelos. Es realmente ridículo”, dijo Julio César.

¿Pero entonces por qué no quiso ir? “A la primera no fui porque CHV no quería que participara en los primeros capítulos de un programa de la competencia luego coronavirus y más (...) Y ahora para la segunda temporada le dije del inicio a Fido que no tenía un minuto por eso no participo en programas como ‘De tú a tú’ o ‘La Divina Comida’ que tienen largas horas de grabación”, añadió.

“Incluso me pidieron ayuda para el programa de Francisca García-Huidobro para el que envié videos en el cual ella sale con mi hijo. Cómo voy a decir que los invitados son de mala calidad si en el único programa que se quién va es la Fran!! Es ridículo”, terminó el conductor de CHV.