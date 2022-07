¡La Quintrala sacó el látigo!: El feroz ninguneo de Raquel Argandoña a Douglas y su señora Ana Sol

Como en sus mejores tiempos de farandulandia, Raquel Argandoña, exintérprete de la Quintrala, lanzó unos dichos de temer, luego de escuchar lo que dijo el cantante Douglas, sobre la supuesta mala onda que se estaría viviendo en Miami entre los rostros chilenos que se avecindaron en la conocida ciudad gringa.

“Dicen que los chilenos de allá no han sido buenos con él, no muy solidarios. El Bam Bam Zamorano, Douglas, Giancarlo Petaccia”, dijo la Raca en el programa Zona de estrellas, donde es panelista. “No se llevaron bien. No entró en esa cofradía, en ese juego. Ellos no lo encontraron tan simpático. No les cayó tan bien”, aseguró la mamá de Kel.

La cosa es que Douglas, entrevistado por el periodista Felipe Carvajal para el programa Me Late, se refirió a la supuesta mala onda con Luis Jara en Miami y expresó: “Todo depende de quién viene, tú sabes cómo es el tema (...) nos hemos visto acá (...) Lucho también ha ido a mi cumpleaños, a mi actividades en Chile, cuando estuvo de cumpleaños en Santiago también, el año pasado lo celebró aquí y estuvimos con él”.

Pero apenas se enteró de estas palabras, Raquel reaccionó fiel a su estilo: “¿Tú te estás refiriendo a Michael Douglas?”, dijo tras ser consultada por el tema, este jueves, en Zona de Estrellas, según consignó el portal Mira Lo Que Hizo. “¿El que come en su casa antes de ir a ver a Lucho?”, volvió a preguntar en pleno programa.

La quintrala Contraataca

“Por mí lo fueron a entrevistar, por mis dichos. Está bien que lo entrevisten por mí”, complementó la Quintrala, quien aseguró que gracias a ella Douglas se convirtió en noticia.

“En ningún momento dice que son amigos”, afirmó tras escuchar las declaraciones del cantante, quien reveló que no existe ninguna mala onda con el ex animador del Mucho Gusto. Por lo mismo, la ex panelista del Bienvenidos no se arrugó para seguir basureando al intérprete de “Sigo Romántico”, y también a Ana Sol Romero, su esposa.

“¿Tú crees que me voy a preocupar por lo que diga este hombre? Depende quién lo diga, Douglas es Douglas... Está casado con la que se cree la doble de Cecilia Bolocco, ella siempre se cree la Cecilia Bolocco. Pero de aquí a que se parezca a Cecilia Bolocco, tiene que nacer de nuevo” , lanzó sin reparos.

Y además agregó: “Está buena onda, que no sean mentirosos, empezó cuando nosotros empezamos a comentar que le hacían el vacío a Lucho Jara, sino nadie habría entrevistado a Douglas. Douglas no es tonto, él corrobora que no son amigos, sino que compañeros de trabajo” .

“A mí no me pica. Si Michael Douglas se refiriera así de mi persona me preocuparía”. Por último, reveló cuáles serían los motivos de la supuesta mala onda que le tendría el cantante: