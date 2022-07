Noah Schnapp confirmó orientación sexual de su personaje en Stranger Things: “Está 100% claro que es gay y ama a Mike”

El actor Noah Schnapp reveló finalmente este jueves, en una entrevista dada a la revista Variety, la orientación sexual de su personaje, Will Byers, en la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”.

Durante los días previos al estreno de la cuarta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer (Matt y Ross), uno de los temas que más resonancia tuvo entre los fanáticos de la producción estuvo relacionado con la sexualidad de Will, el gran amigo de Mike Wheeler (Finn Wolfhard), y uno de los protagonistas de la saga de ciencia ficción que le ha reportado una gran cantidad de reproducciones a la plataforma de streaming estadounidense.

La esperada revelación del protagonista de “Stranger Things”

Si bien el propio Schnapp descartó en un principio dar muchas luces respecto de su personaje, ya que no deseaba perjudicar el interés por la serie, en esta oportunidad, y dado que la cuarta entrega ya lleva varias semanas exhibiéndose en Netflix, decidió poner fin a los rumores al afirmar que su personaje “está 100% claro que es gay y ama a Mike”.

“Está bastante claro esta temporada que Will siente algo por Mike. Han estado sacando eso intencionalmente en las últimas temporadas. Incluso en la temporada 1, insinuaron eso y poco a poco creció esa historia. Creo que para la temporada 4, solo fui yo interpretando a este personaje que ama a su mejor amigo pero lucha por saber si lo aceptarán o no, y se siente como un error y como si no perteneciera”, explicó Shnapp.

“Will siempre se ha sentido así. Todos sus amigos, todos tienen novias y todos encajan en sus diferentes clubes. Will realmente nunca ha encontrado un lugar en el que encajar. Creo que es por eso que tantas personas se me acercan y me dicen que aman a Will y se identifican tanto con él, porque es un personaje tan real”, agregó el actor, quien revela que la escena donde intenta declararle sus sentimientos a su amigo fue una de las que más satisfecho lo dejó.

“Recuerdo cuando estaba haciendo la escena, estaba llorando, casi todo el día. Y cuando lo vi en la pantalla, en realidad fue más sutil. Me gustó como la editaron. Esta escena fue muy importante para él (Will), porque realmente solidificó esa verdad, que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo”, reflexionó Noah, quien ya anticipa un satisfactorio desenlace para su personaje en la próxima temporada de la saga.

“Estoy interesado solo en ver a dónde van los Duffers con eso en la Temporada 5 y cómo cierran esa historia (...) ellos están escribiendo este personaje real y este viaje real y lucha real y lo están haciendo muy bien”, finalizó.