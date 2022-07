¿Nuevo romance? Sebastián Yatra estaría saliendo con esta modelo estadounidense

Un nuevo rumor corre entre los seguidores del cantante colombiano Sebastián Yatra por un nuevo supuesto romance con la modelo norteamericana, Cindy Prado. Las especulaciones empezaron por una declaración que hizo una periodista argentina hace algunos días.

Durante el programa de televisión ‘Mañanísima’, la comunicadora Estefanía Berardi dio algunas pistas de que los dos famosos han sido visto juntos, aunque de manera muy discreta.

“Lo hacen disimuladamente, para que no se note mucho. Ella lo acompaña siempre, están todo el tiempo juntos. Tengo entendido que no habla español porque en sus redes siempre habla en inglés. Le escribí, pero no me confirmó ni me desmintió el romance”, fue lo que dijo la mujer ante las cámaras.

Asimismo, Berardi aseguró que la presunta relación se hizo mucho más evidente durante un concierto de Carlos Vives al que asistieron juntos.

“Ella subió una storie a Instagram y nadie se dio cuenta, pero salieron juntos de la mano. Y en la otra imagen están juntos en el concierto”, aseguró.

¿Quién es Cindy Prado?

Se trata de una mujer de 30 años que cautiva con su belleza en redes a sus más de dos millones de seguidores. Prado es actualmente una modelo, parte de la agencia Elite Model Management, una de las más reconocidas a nivel mundial.

Al parecer, los dos famosos ya se conocían de hace tiempo, pues ella habría aparecido en el video musical de ‘A dónde van’ que Yatra lanzó en el 2020.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado para desmentir una posible relación.

Vale la pena resaltar que esta no sería la primera vez que relacionan a Yatra con famosas mujeres. Después de su ruptura con la cantante Tini Stoessel, también se comenzó a rumorear que estaría saliendo con la actriz Clara Galle, que apareció en el videoclip de ‘Tacones Rojos’. Sin embargo, la suposición no fue muy larga y terminó por extinguirse.