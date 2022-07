Pailita citó a sus fans para grabar un videoclip y casi termina en un desastre

El músico urbano Carlos Rain Pailacheo, más conocido como “Pailita” llamó la atención tras hacer un particular llamado a sus fanáticos a través de redes sociales.

El artista invitó a sus seguidores a través de redes sociales a que participaran en un videoclip de su canción “Na Na Na”, el que se grabaría en una multicancha en Quilicura.

Según recoge La Cuarta, el único requisito que hizo el intérprete de “Ultra Solo” fue que las personas lleven usando una camiseta de su equipo de fútbol favorito y otra de la Selección Chilena. “No hay rivalidad, pura familia. Vayan todos los adultos, niños, jóvenes. Jugaremos su partido y todo mi xann”, escribió Pailita, entregando también las coordenadas de donde se realizaría la grabación.

Las personas comenzaron a llegar al lugar y hora indicadas, hasta que la multicancha comenzó a repletarse . Al rato, Pailita nuevamente publicó en redes , eso si, para decir que se atrasaría en llegar.

“Mi gente, ya veo que la cancha se está llenando. Yo acabo de llegar a mi casa, no he dormido nada, amanecí grabando en el estudio. Déjenme dormir una hora para andar bien y me tiro de vuelo para allá. Todo mi equipo técnico ya llegó!! Hoy vamos a romper”, expresó

Fue recién a las 14.00 hrs que el músico apareció en el lugar, provocando una verdadera estampida. Era tal la cantidad de personas que había en el lugar, que Pailita tuvo que arrancar y colocarse a resguardo, ya que incluso habría sido agredido con una botella.

“Le pegaron al Pailita con una botella”

“Quedó la cagá (sic) en la cancha, casi morimos todos y le pegaron al Pailita con una botella . Está refugiado en una casa”, señaló una joven en un registro de Instagram.

La situación se veía descontrolada y todo parecía indicar que el evento sería cancelado, sin embargo, los ánimos se calmaron, Pailita regresó a la cancha y si se pudo grabar el videoclip.

Finalmente, el propio músico se refirió a la situación en redes, agradeciendo a los seguidores que acudieron y a la vez pidiendo perdón por la desorganización, manifestando que esperaba que todo “terminara de otra manera”