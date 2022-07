“Se fue un grande”: Patricia Maldonado se enteró en vivo de la muerte de Javier Miranda

Patricia Maldonado se enteró en vivo de la muerte ayer jueves a los 91 años de Javier Miranda, el destacado animador y locutor radial, uno de los rostros emblemáticos de la televisión chilena, conduciendo recordados espacios como Maravillozoo, Martes 13 y las noticias de Teletrece.

La opinóloga se encontraba en su programa “Los Indomables” junto a Catalina Pulido y su invitada, la exPDI Cristina Rojo, cuando interrumpió la conversación.

“Cristina, te quiero interrumpir un poquito, nos vamos a salir del tema. Nos llegó una información muy lamentable. Acaba de morir Javier Miranda. Y digo muy lamentable porque yo tuve el placer de conocerlo tanto como tú no te puedes imaginar”, expresó Maldonado.

“De haber trabajado con él. Yo lo tuve en una obra mía, y creo que fue un gran, gran, gran conductor de noticias, un grande. Se fue un grande. A los 91 años, estaba un poquito delicado de salud. Le mandamos un abrazo a la Valentina, a su familia, a todos”, señaló.

Tras esto, afirmó que “de verdad me duele el corazón. Me duele el corazón tener que decir eso de él hoy día: que partió. Pero bueno, se va a juntar con Raúl Matas, no me cabe duda, con Sergio Silva, se van a morir de la risa”.

“Él era muy culto. Lo tuve trabajando en un café concert conmigo. Me reí mucho, lo pasé muy bien porque era muy divertido además. No había trabajado nunca en un café concert, entonces le tuvimos una persona que le indicaba los parlamentos desde abajo, se los tenía que soplar y nos reíamos a raíz de eso (…) Me dolió, me dolió que partiera”, agregó.

Finalmente, previo a despedir la transmisión, Maldonado señaló que “con mucha pena, estamos dándole la despedida a nuestro querido Javier Miranda, un gran, gran maestro de las comunicaciones, un señor, un caballero correcto”.

“Trabajé mucho con él, así que tengo todos mis conocimientos con él. Trabajó con nosotros en una obra y era muy divertido el viejo. Para la familia, un abrazo grande”, concluyó.

