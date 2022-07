Beto Cuevas contó todos los detalles de su extraño encuentro con Luis Miguel: “Me pareció un poquito pesado”

El músico nacional, Beto Cuevas, estuvo como invitado al programa de CHV “Pero con Respeto”, en donde habló sobre un antiguo encuentro con un cantante internacional y que al parecer no habría salido nada bien.

En la conversación con Julio César Rodríguez, el jurado de “The Voice” contó algunos detalles de su encuentro con Luis Miguel: “Estábamos en un estudio de Los Ángeles muy famoso y ese día tuve una reunión con Humberto Gatica (reconocido productor musical chileno), porque íbamos a grabar algo. Y Luis Miguel estaba ahí y estaba como dando la hora, en el fondo. No estaba haciendo nada. No estaba ni siquiera en un estudio”.

“Entonces estaba así como aburrido y estaba en la puerta del estudio, así apoyado, y estaba como jugando (con la calculadora), ni siquiera estaba como haciendo cálculos reales”, siguió contando.

Sin embargo, cuando se acercó al “Sol de México” no fue como esperaba. “Cuando yo iba a salir, él está en la puerta, entonces lo saludo, porque no le digo ‘oye, córrete’, ni nada por el estilo. Lo saludo, ‘hola’. Él me mira los zapatos y me barré hacia arriba. Me mira los zapatos y después sigue en lo suyo y no me contesta”.

“Siguió con la calculadora, se corrió un poco y yo salí. Pero me pareció un poquito pesado. Pero bueno, a lo mejor estaba en un mal día, también hay que considerar eso, que a veces la gente está con problemas”, complementó el artista.

Finalmente, Beto Cuevas reflexionó sobre esta situación y comentó que “a lo mejor nunca le caí bien. Viste que a veces la gente te juzga simplemente por cómo tú te ves y eso pasó. Además, él estaba peleado con Gatica, porque ellos habían trabajado juntos, entonces quizás vio que yo estaba con Gatica y me puso en otra categoría”, sentenció.