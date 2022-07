Britney sorprendió con nueva versión de “Baby One More Time” y mandó potente mensaje a su familia

Después de años sin que el mundo pudiera escucharla, Britney Spears se decidió a entonar una de sus más famosas canciones a través de su cuenta de Intagram.

Al paracer, se siente mucho mejor luego de la larga batalla legal que tuvo que enfrentar, para ponerle fin a la tutela legal de su padre, sobre su persona. Pero ahora, de a poco, está mostrando que su vida ya se alejó de esos días y decidió demostrarlo.

Por eso prendió la cámara y grabó una nueva versión e improvisada versión de la icónica canción que la hizo famosa allá por los noventas, “Baby One More Time”.

“Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz, tal vez demasiado. Aquí estoy yo jugando en mi casa, con una versión diferente de ‘Baby One More Time’” , escribió al lado del video que subió a su cuenta de redes sociales.

Aunque también llamó la atención, porque aprovechó el momento para lanzar unas potentes palabras a su familia. “El equipo dijo no y hicieron una versión con cuatro niñas, con mi hermana incluida, haciendo una versión de cinco minutos de cuatro canciones remezcladas sin siquiera tener que hacer un esfuerzo o bailar”, reveló la estrella internacional.

Y de hecho, continuó su descargo diciendo: “Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir absolutamente nada...comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar, y mi propia familia me ridiculizó...me lo arruinaron. Me hicieron sentir como nada… cada uno de ellos!!! Como dije antes… me quitaron mis derechos”, finalizó la cantante conocida como “La Princesa del Pop”.