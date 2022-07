Chiqui Aguayo reveló una de sus peores experiencias televisivas: “Nunca había tenido tan malas compañeras”

Chiqui Aguayo estuvo como invitada al programa de TV+ “Me Late Prime”, donde se sinceró sobre su carrera televisiva y contó la mala experiencia que vivió mientras estaba el programa Campo Minado.

La humorista entró al espacio prime de Vía X como reemplazo de su colega, Natalia Valdebenito y tuvo que compartir estudio con Claudia Aldana, Paloma Salas y Emilia Pacheco.

Según las palabras de Chiqui no se habrían llevado de lo mejor. “Por diferentes circunstancias, nunca había tenido tan malas compañeras como ellas. Yo creo que en el fondo, venía a reemplazar a la Natalia, y a lo mejor nunca les gustó el reemplazo, pero la pasé pésimo”, confesó.

Daniel Fuenzalida quiso indagar más en la experiencia de la comunicadora, y le consultó por qué la había pasado mal.

“No logré entrar. Contaba chistes y no se reían, me daban la espalda (...) si me llegaba a equivocar era como ‘Oye no digas esa hu...’, de verdad pésimo”, respondió.

Posteriormente, la expanelista de TVN contó un incómodo episodio que vivió mientras se encontraba en el programa. “Una vez el director, le dijo a una de ellas, te podís’ sentar derecha... estaba dándome la espalda”, recordó.

Finalmente, comparó la experiencia con su paso por el programa de humor de CHV, en donde aseguró que “te prometo que todos fueron muy buena onda conmigo”.