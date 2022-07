“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera”: Aislinn Derbez muestra el poder de rodearse de las personas correctas y amarse a una misma

Aislinn Derbez es una de las famosas más queridas por su carisma y transparencia. Y es que en redes sociales no sólo comparte imágenes de su día a día sino que también publica contenidos que muestran el “lado b” de la maternidad y las relaciones amorosas, así como mensajes de sanación personal.

Desde hace unos meses circularon rumores sobre una ruptura con el influencer de viajes Jonathan Kubben, al que confirmó como su novio tras el divorcio con Mauricio Ochmann.

A diferencia de lo que vivió al lado de Ochmann, la actriz siempre fue muy reservada sobre Kubben, algo que causó confusió en los fans.

En una publicación a principios de diciembre de 2021, la actriz anunció su relación y aunque habló de la felicidad que siente, recalcó que no se trata de una relación idealizada ni de un amor de cuento de hadas.

Ahora que Aislinn ha estado de viaje, confirmó que está soltera

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que lanzó en sus historias de Instagram, la actriz respondió a los cuestionamientos sobre si tiene pareja.

Instagram @aislinnderbez Aislinn Derbez respondió a los cuestionamientos de sus fans en redes sociales

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, escribió en una fotografía en la que aparece rodeada de amigos.

Aprender a estar sola y rodearte de las personas correctas es un proceso

Para Aislinn, el divorcio de Ochmann no fue un proceso fácil pero por su propio bienestar y el de su hija, luchó por mantenerse firme y salir adelante. Si bien no le cerró las puertas al amor, tiene claro que una de las claves del éxito en las relaciones está en no poner expectativas en la otra persona sino conocerse y aprender del otro para trabajar juntos.

La sociedad nos ha hecho creer que estar soltera es llevar una vida triste e insatisfecha; una maldición que te hará estar sola por el resto de tu vida.

Quizá has llegado a pensar que hay algo mal contigo que no te ha dejado tener una relación estable o que nunca encontrarás a la persona indicada. Sin embargo, cuando aprendes a estar sola, dejas de conformarte con amores vacíos y las personas correctas llegan.

No siempre se trata de un amor romántico sino que a veces tiene más que ver con verte como tu mejor compañía y encontrar una red de apoyo que te recuerde lo fuerte que eres. Estar sola es un viaje de auto descubrimiento que toma forma con el tiempo. Sentirte cómoda y en paz por tu cuenta y aprender a verte como tu mejor compañía no es fácil pero una vez que lo vives, aprendes que no debes conformarte con menos. El amor que encuentres dentro de ti será tuyo para siempre.