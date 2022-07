Pamela Díaz reveló que la han bajado 3 veces de “Podemos Hablar”: “No voy a ir con gente que no me agrada”

Pamela Díaz estuvo nuevamente en “Me Late Prime”, en donde fue interrogada sobre su posible participación en el espacio nocturno de CHV, “Podemos Hablar”. En el estudio, la modelo aseguró que nunca ha podido concretar su invitación al programa.

“Me bajaron de ‘PH’, pero no puedo decir por qué”, comentó la “Fiera”, y aseguró que es “la tercera vez que me han bajado ya”.

En la misma línea, Pamela confesó que no estaría interesada en participar en el programa de su actual pololo, Jean Philippe Cretton porque “hay gente que no me gusta en el programa y no voy a ir con gente que no me agrada”.

Además, agregó que no se puede concretar su arribo al espacio porque “hubo un problema” y que para saber más detalles de esta situación deberían interrogar “a los de producción” de “Podemos Hablar”.