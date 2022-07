“A las mujeres nos pasa más”: Millaray Viera contó los problemas que enfrentó cuando llegó a la TV

La animadora de Sabingo de Chilevision Millaray Viera se sinceró a través de una conversación online que realizó junto al conocido animador Pancho Saavedra, quien la hizo hablar de distintos temas.

A través de su cuenta de Instagram, el rostro de Canal 13 entrevistó a la hija de Mónica Aguirre y Gervasio, la cual confesó que su llegada a la televisión no fue nada fácil. En especial, explicó que sus inseguridades en la pantalla, le jugaron una mala pasada, luego de que Saavedra le preguntara que era lo que le gustaba y lo que no de su personalidad.

“Lo que menos me gusta de mi yo creo que es mi inseguridad, yo creo que la he ido controlando, pero la tele me ha ayudado harto, ha sido bien terapéutica”, afirmó la animadora.

“Yo sufrí al principio de mi época de animadora de un Síndrome del Impostor terrible, yo sentía que se iban a dar cuenta que no era animadora, que se iban a dar cuenta que era una farsante y hasta ahí iba a llega”, confesó la conductora refiriéndose al fenómeno psicológico donde las personas no se sienten a la altura sobre diversas situaciones a pesar de tener éxito.

“A las mujeres nos pasa mucho más, sobre todo cuando vamos ascendiendo, es pura inseguridad, es triste igual”, agregó Millaray Viera recibiendo cariñosos mensajes de apoyo de sus fans.