“Me siento el suegro más feliz”: Padre de Sofía Orozco orgulloso de Christiane Endler

El cantante Marco Antonio Orozco, más conocido como Cristóbal, contó la excelente relación que tiene con la mejor arquera del mundo, la chilena Christiane Endler, quien es nada menos que la esposa de su hija Sofía Orozco y señaló que se siente el suegro más feliz, durante el último capítulo de “La Divina Comida”, en Chilevisión.

El artista, quien saltó a la fama con el exitoso cover “Una niña, una historia”, recibió de regalo una camiseta de la seleccionada, momento que le dedicó unas palabras a Christiane quien contrajo matrimonio hace un año con su retoña, en Francia.

“(Es) un siete, es una niña maravillosa, se casó con mi hija, Sofía, su kinesióloga, y son dos personas maravillosas, se aman, se adoran, quieren hacer crecer su familia”.

Cristóbal destacó la humildad de la deportista a pesar de la popularidad y empatía que genera la chilena en el mundo.

“De una humildad realmente impresionante, y yo creo que esas personas que tienen ese don de no sentirse diferente a los demás pueden llegar a lograr cosas tan importantes como ser la mejor arquera del mundo. Me impresioné cuando andábamos en las calles de París y muchas niñitas chicas se le acercaban a pedirle autógrafos, me di cuenta realmente de lo famosa que es y lo importante que ha sido para este país en términos de igualdad de género”.

Además, destacó que gracias a Tiane y su hija, muchas parejas del mismo sexo se han atrevido a dar un paso más adelante para concretar su amor, sin miedo y “lograr que las mujeres puedan tener una relación libre y los hombres también”.

No se pudo

El orgulloso suegro y padre, relató que la pareja quería casarse en Chile, pero que lo tuvieron que hacer en Francia, puesto que en ese tiempo aún no era posible hacerlo en el país, por lo cual se casaron en medio de la pandemia y él no pudo viajar con su esposa a Francia, pero que participaron de la ceremonia a través de una videollamada.

“Esperamos un año para felicitarlas y disfrutarlas y decirles que las amamos sobre todas las cosas. Claro que me siento el suegro más feliz y el hombre más orgulloso del mundo”, confesó feliz porque pronto esperan agrandar la familia.