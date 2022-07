Connie Achurra a un mes de su cirugía de reducción mamaria: “Me saqué una mochila con ladrillos de la espalda, literal”

La chef e influencer Connie Achurra, dio a conocer a través de su Instagram que hace un mes se sometió a una operación de reducción mamaria.

“Justo cumplo 1 mes desde mi operación de reducción mamaria y siento que es una de las buenas decisiones que he tomado, siento que me saqué 1 mochila con ladrillos de la espalda, literal”, comenzó su reflexión.

Agregó que “pienso que pude hacerlo antes, pero me daba mucho miedo, además nunca antes tuve el tiempo, tampoco tuve la plata, en fin, las cosas suceden cuando tienen que ser y estoy felizzzz como lombriz”.

“La recuperación ha sido increíble y le agradezco a esta cuerpito que me apaña y me acompaña a pesar de haberlo maltratado en tantos momentos de mi vida, por aquí muchas de uds me contaron sus buenas experiencias también así que gracias por el impulso!”, sentenció.