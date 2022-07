Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 18 al domingo 24 de julio de 2022

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

Dos de Oros

Esta carta te indica que estás en una dualidad con tu vida que debes resolver. Tienes la necesidad de equilibrar tus sentimientos porque has estado muy tensa y llena de contratiempos que no te dejan avanzar en lo profesional. También debes tener mucha paciencia y procurar esforzarte más para lograr todas las metas que te has propuesto. Si estás en pareja recuerda que la carta al derecho te indica que tu relación debe ser lo más importante.

Tauro

La Luna

Estás en una excelente semana para darle forma a un emprendimiento que desde hace tiempo tienes en mente. Acepta la ayuda que sea necesaria para alcanzar el objetivo. Eres dominante y le debes bajar un poco para ayudar a la familia a salir adelante. Estás además particularmente seductora, lo que será muy bueno para conquistar a un hombre que desde hace tiempo tienes en la mira.

Géminis

Cuatro de Espada

Esta carta te indica que debes organizarte para avanzar en el plano personal y profesional. Necesitas paz mental para evitar que el estrés te afecte la salud. Ten presente que el Cuatro de Espadas te indica que para poder librar las batallas, es indispensable hacer un alto para recuperar energías y garantizar que el intelecto retorne a su fluidez natural.

Cáncer

Ocho de Bastos

Será una semana muy movida, de mucho trabajo y de muchas decisiones que tomar para tu bienestar económico. Cualquier proyecto que inicies a partir de este momento va a progresar rápidamente, puede que experimentes algunas demoras, pero la conclusión será exitosa. Tienes en mente un viaje que quieres hacer pero las responsabilidades no te dejan. Alejarte para distraer la mente nunca será una pérdida de tiempo si no ganancia para tu salud.

Leo

El Emperador

Esta carta advierte que debes ponerle punto final a una relación que te está causando niveles de estrés muy fuertes. Lo que no funciona hay que desecharlo para que el universo te ponga frente a lo que verdaderamente te mereces. También te advierte de cambios que debes hacer en lo profesional para lograr mayores beneficios económicos.

Virgo

Diez de Bastos

Llevas una carga pesada en tu vida que debes encaminarte a solucionar para que puedas avanzar y logres lo que te has propuesto como meta para el futuro inmediato. Tienes que hacer cambios importantes sin analizar mucho los pros y los contras. Toma decisiones porque las oportunidades están a la vuelta de la esquina y si sigues anclada al pasado no vas a llegar a la meta.

Libra

El Ermitaño

Esta carta te invita a meditar y reflexionar cada paso que das en tu vida. No puedes permitir que otros te manipulen e interfieran en tus decisiones. Sé libre para hacer lo que consideres necesario para alcanzar tus metas. No te detengas en el momento que sientas que no tienes la solución a los problemas. Por el contrario tiene que ser la energía para arrancar en lo que te propongas.

Escorpio

Dos de Bastos

Esta carta te indica que debes esforzarte en áreas de tu vida que te exigen cambiar de estrategias para poder avanzar en tus proyectos. Sal de la costumbre y busca momentos que enciendan la llama de la pasión con tu pareja. Evita el mal carácter hacia otros o hacia a ti mismas porque eso puede afectar tu salud.

Sagitario

Siete de Oro

Es una excelente semana para encaminar los proyectos y para que el dinero fluya de tal manera que puedas solventar todas las deudas que tenías hasta ahora. La unión y el respeto por las ideas y opiniones ajenas serán de vital importancia para no generar fricción con grupos de gente que sueles frecuentar. No trates de imponer a toda costa tu visión, acepta las diferencias.

Capricornio

El Carro

Tienes el poder en tus manos y debes manejarlo con cautela y humildad. Prepárate para una mudanza, viaje o cambio laboral que viene con mucho éxito. Estas apasionada y seductora, lo cual ayudará para que tu pareja se sienta cada vez más comprometido con el futuro de ambos. Tienes que ser determinante en cada una de las decisiones que tomes a partir de este momento.

Acuario

Siete de Bastos

Esta semana las cosas van muy bien para Acuario porque los proyectos van marchando como lo esperabas. Las finanzas están mejorando y te permitirán resolver algunos asuntos familiares pendientes. Si estás en una relación, no dudes en expresarle tus pensamientos a tu pareja. Creer en ti será la mejor arma para apartar todos los obstáculos en tu vida.

Piscis

El Loco

Esta carta te indica que debes atreverte a dar el paso para mejorar tu vida profesional. Los cambios generan temores pero está en ti evitar que eso te detenga. Tienes las emociones a flor de piel y eso te hace reaccionar con impulso. Aprovecha las oportunidades que el universo te pone de frente.