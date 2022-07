El comentario de Juan Pablo Queraltó que encendió las redes: “¿Hace los platos o se los come?”

Le llovieron las críticas a Juan Pablo Queraltó, por un comentario que hizo en el programa “Sabingo”, mientras mostraba un restaurante en Puerto Saavedra.

“Aquí estamos tratando de hacer un aporte junto con los demás”, dijo el cocinero del local, a lo que el periodista indicó: “¿Hace los platos o se los come?”.

A quién se come Queraltó que sigue en pantalla cómo si tuviera algún talento?!! https://t.co/Ki3ekYaHJL — Antonella (@AntoGranado) July 18, 2022

Las críticas al comentario

“‘Humor’” rancio”; “Este es de la misma cepa que Viñuela, cuando buscan el rating acercándose a la gente”; dicen algunos de los comentarios.

Queraltó: el sobrepeso y la obesidad son epidemia en Chile. Cerca de un 75% de su población tiene sobrepeso. No normalicemos el problema @JPQueralto https://t.co/AGHeZJzbjk — Rica Sin Culpa (@lilypazmarin) July 18, 2022

En entrevista con La Hora, Queraltó realizó una reflexión: “No me acuerdo con quien lo comentaba, pero son pocos los animadores que están de lunes a lunes en pantalla. Son pocos los que pueden estar en la calle sin que los funen. En el matinal me pasa eso. La gente me tiene un cariño muy grande y eso es mucho con lo que hago en Sabingo”.