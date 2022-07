Final explicado de ‘Resident Evil’: así termina la primera temporada de la serie de Netflix

La esperada adaptación televisiva del videojuego Resident Evil aterrizó en Netflix el pasado 14 de julio y ha despertado reacciones mixtas de parte de los usuarios de la plataforma de streaming.

La serie de live-action homónima cuenta con 8 episodios en las que se sigue dos líneas temporales en donde se muestra al mundo antes y después de la propagación del Virus T en la humanidad.

A la par se narra la historia de las mellizas Jade y Billie Wesker, encarnadas por Ella Balinska y Adelina Rudolph en su etapa adulta y Tamara Smart y Siena Agudong en su versión adolescente.

¿De qué va Resident Evil, la nueva serie de Netflix?

En la línea temporal del pasado, ambientada en el año 2022, las hijas del científico Albert Wesker buscan empezar de cero en New Raccoon City; sin embargo, su tranquila existencia no dura mucho.

Los secretos de su padre, la Corporación Umbrella liderada por Evelyn Marcus y la mordida que sufre Billie por parte de un perro contaminado con el Virus T dan un giro radical a sus vidas.

A partir de este momento, las adolescentes de 14 años se embarcan en una misión para encontrar la verdad y salvar a la joven de las consecuencias que la infección podría ocasionarle.

En la línea temporal del presente, ubicada en el año 2036, Billie no aparece por ningún lado, pero su hermana es una investigadora que encabeza una lucha para sobrevivir a la caza de Umbrella.

Al mismo tiempo busca sanar a las personas infectadas con el Virus T, también llamadas “ceros”, intentando comprender su naturaleza pues cree que su conducta va a mutar.

En el presente, Jade además tiene una familia conformada por su hija Bea y su pareja Arjun, con quienes vive en The University, un gran barco que es el registro principal de la historia humana en el mundo posapocalíptico.

¡Alerta spoilers! Así acaba la serie Resident Evil en la primera línea temporal

Al final de la serie basada en la franquicia de Capcom, en el año 2022, Billie y Jade se enteran de que su progenitor en realidad solo es uno de los muchos clones del original Albert Wesker.

Asimismo, descubren que ambas fueron creadas en un laboratorio con el propósito de fungir como una fuente permanente de sangre que asegure la supervivencia de su padre.

Luego de estas fuertes revelaciones, las hermanas Wesker forman una alianza con Bert, uno de los clones de su padre, con el fin de en escapar de la Corporación Umbrella, pero él es atrapado.

La situación se complica cuando se topan con Evelyn Marcus. En medio del encuentro, Billie tiene un ataque a causa del Virus T y le da un mordisco a Simon, hijo de Marcus e interés amoroso de Jade.

Tras esto, Evelyn decide asesinar a su hijo para impedir que se vuelva un zombie. La tragedia propicia la ocasión para que los clones Albert y Bert embistan a los guardias y Bert, Jade y Billie huyan.

El trío logra escapar de la corporación mientras una explosión parece acabar con las vidas de Evelyn y Albert. Mientras se alejan de Umbrella en un carro, Jade abre un papel que le dio su padre.

En este se puede leer el nombre Ada Wong y una dirección en Japón. En los videojuegos, esta mujer es una espía que es capaz de traicionar a sus clientes si favorece sus propósitos personales.

Asimismo, ha colaborado en varias oportunidades con Albert Wesker, por lo que es probable que en la serie de Netflix exista también esta relación y se ahonde al respecto en una hipotética segunda entrega.

¿Qué ocurrió con las Wesker en el año 2036?

Por otro lado, en la segunda línea de tiempo, Jade hace igualmente trascendentales hallazgos. En primer lugar, su hermana es quien maneja ahora Umbrella mientras Evelyn es solo su marioneta.

En segundo, su exploración sobre el comportamiento de los “ceros” con la cabeza de su guía la ayuda a encontrar una enzima que los repele.

Sin embargo, a la vez, se percata que la cabeza además posee un localizador de Umbrella, corporación que halla el barco de The University en donde ella se encuentra junto a su hija y su pareja.

Con el fin de responder al ataque de Billie y la corporación, The University libera un gran cocodrilo zombie alterado. No obstante, la estrategia no ayuda a Jade a escaparse de su hermana.

Y es que la protagonista nota que Bea no se encuentra en el barco. De inmediato, comienza a buscarla con Arjun quien, desafortunadamente, es lesionado en una pierna por el enorme reptil.

Jade decide abandonarlo para continuar en la búsqueda de su hija. Por su parte, Bea se tropieza con el animal zombie pero no tiene problemas con este pues aparentemente tiene un control sobre él.

Billie observa el poder que tiene sobre la bestia y decide capturarla a ella para completar sus planes en lugar de su hermana. Lamentablemente, Jade no logra rescatar a su especial hija de sus garras.

Al final, la villana dispara a Jade y se aleja con Bea en un helicóptero ante la vista de su melliza malherida, dejando el final abierto, por lo que una segunda temporada más que factible, es necesaria.

En una posible secuela, Jade probablemente sobreviva y centre sus energías en recuperar a su hija, mientras Billie hace sus experimentos con ella. Asimismo, quizás arroje luz sobre los motivos por los que las Wesker tomaron caminos tan separados y su relación de hermanas se quebró al punto de volverse enemigas.