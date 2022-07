Julio Milostich por interpretación de “El Señor de la Querencia”: “Corrí el riesgo de irme a la mierda y me fui a la mierda”

El actor Julio Milostich conversó con Martín Cárcamo en “De Tú a Tú” donde se confesó con Martín Cárcamo, sobre su interpretación a uno de los villanos más malos de las teleseries chilenas: José Luis Echeñique en “El Señor de la Querencia”.

El exparticipante de “MasterChef Celebrity” recordó cuando para la serie “Héroes” de Canal 13, dio vida al libertador Bernardo O’Higgins, en relación a este rol, comentó que “sabía lo importante que era, no sólo por la calidad del personaje, sino que para mi historia en lo que venía o lo que podría venir en televisión. Estaba consciente que estaba dando un paso súper importante en mi carrera, y dicho y hecho”.

Milostich desclasificó que este rol en “Héroes” fue su plataforma para el papel más destacado de su carrera, “El Señor de Querencia”. Comentó que “la Quena Rencoret estaba al aguaite, tenía ese texto y no tenía al actor, la cosa que ve O’Higgins y a los dos o tres días suena el teléfono y era de Canal 7 que la Quena Rencoret quería hablar conmigo”.

“Corrí el riesgo de irme a la mierda y me fui a la mierda” — Julio Milostich

Agregó que cuando le pasaron el guión vio que era un tipo malo, pero nunca imaginó lo que vendría y lo que significaría ese personaje en su carrera y en su vida. Además, reveló en quien se inspiró para desarrollar al personaje. “Un huaso malo, ya había visto el trabajo de Lucho Alarcón… Betancourt, para mí ese era como el más malo que yo había visto en las teleseries chilenas”, señaló.

“La conexión con el Lucho, que después en la teleserie es mi padre, pues se me aparece el fantasma de mi padre y era el Lucho quien representaba ese personaje, yo me inspiré y empecé a ver los trabajos del Lucho”, contó Julio al recordar su personaje en “El Señor de la Querencia”. Frente a esto, Martín Cárcamo sorprendió a Milostich con un cariñoso saludo del actor Luis Alarcón, al que el intérprete destacó como “un viejo muy hermoso, es como nuestro Robert de Niro… todos mis respetos y mi amor”.

En relación a la complejidad de interpretar a este gran villano de las teleseries, José Luis Echeñique, donde el actor trabajó ocho horas diarias durante 10 meses, recalcó que le trajo consecuencias a su vida. “Este señor no tenía un segundo, no había una sonrisa, era todo mal, todo mal y era una carga muy pesada, por más profesionalismo que le pudiera poner uno, que yo creo que le di todo...Eso significaba que tenía que irme al chancho en todo, si yo me cuidaba, ese personaje no iba a tener el éxito que tuvo… corrí el riesgo de irme a la mierda y me fui a la mierda”, reflexionó sobre su interpretación.

El actor recordó el incidente que vivió cuando “El Señor de la Querencia” aún estaba al aire, y se dio una fuerte pelea con el dueño del bar, estando con su novia, momento del cual dice no enorgullecerse, porque él no es un hombre agresivo; “debería haberlo resuelto de alguna otra manera”, sentenció.

Lo que Julio rescató de ese episodio fue el apoyo y la protección que tuvo de TVN, “yo quedé mal por mucho tiempo, estuve en un lugar donde me trataron de cobijar y nivelar un poco el momento que viví, para no pasarlo solo en la casa sin ningún tipo de protección, fue por un par de semanas”, agregó.

Frente a la pregunta de Martín Cárcamo, si cometió excesos en esa época, el emprendedor culinario señaló: “me considero un persona bien normal, soy actor, soy bohemio… yo soy una persona que ha pasado por todas. No sé si excesos, creo que no, he vivido la vida y soy un ser igual a los que habitan este planeta… a mí me gusta la rumba, me gusta la vida, me gusta actuar, vivo la vida y bailo rumba, o sea, nada me hizo decir, ‘no, sabes que, hasta aquí no más’”, reflexionó sobre este momento crítico de su vida.

Para finalizar el tema relacionado con “El Señor de la Querencia” y su fuerte interpretación, Julio reflexionó, “yo creo que la vida hay que vivirla intensamente, yo soy un ejemplo de eso, yo la vida la vivo intensamente, sin hacerle daño a nadie”.