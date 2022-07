“Nadie me quita la sonrisa de la cara”: Flaviana contó detalles de la propuesta matrimonial que la sorprendió en Punta Arenas

La bailarina brasileña, Flaviana Seeling, sorprendió este fin de semana a sus seguidores de Instagram al confirmarles en una publicación escrita en la plataforma que le dio el sí a la propuesta matrimonial de su pareja, Orlando Carmona, en una sorpresiva ceremonia de la que este lunes aportó mayores detalles a un medio nacional.

Fue en entrevista con lun.com donde Flaviana afirmó sentirse “tranquila” y “feliz” luego de vivir una inolvidable jornada romántica junto a su actual pareja, a quien hace poco más de un mes recién se decidió presentar en redes sociales.

Punta Arenas ya era un lugar lindo, pero ahora se transformó en un lugar muy especial y me han escrito personas de allá diciendo que la boda debería ser ahí. — Flaviana Seeling

La satisfacción de Flaviana

“Estoy feliz, tranquila. Es difícil que me sorprendan, siempre (lo) descubro antes porque soy muy observadora, porque soy yo la que arma estas cosas. Tras el show llegué muerta de frío al hotel, me duché y quería dormirme, pero Orlando estaba muy prendido con que saliéramos, que me tenía que mostrar un lugar y me tenía una cena. Como a mí me encanta comer, salimos”, relató al medio chileno la bailarina, quien este fin de semana había viajado con el grupo Axé Bahía para participar del evento “El chapuzón del Estrecho”, que se realizó en la sureña ciudad de Punta Arenas.

“Estábamos felices ahí comiendo machas y centolla. Nos tomamos un pisco sour y queríamos salir a fumar. Y alguien del hotel (Yegua Loca, donde fueron a comer) dijo que me querían mostrar el lugar. Yo empecé a grabar videos para Instagram, no entendía mucho. Me abrieron la habitación y lo encontré muy top que hicieran eso para sólo fumar en la terraza, jajajá”, prosiguió su relato la brasileña, a quien le llamó la atención que tras aquel paseo le trajeran “champaña”.

LEE MÁS: Flaviana Seeling genera críticas por fotos en lencería con su hija Giuliana

LEE MÁS: “Ya conche......”: micrófono abierto le juega una mala pasada a Flaviana en pleno programa

Una alarma que, a esas alturas, Flaviana no asimilaba a lo que iba a suceder pocos minutos después y tal coma además relató en el posteo que subió el sábado pasado a su cuenta de Instagram.

“Estábamos fumando un cigarrito, comenzamos a hablar y de repente me pregunta: ‘¿Y tú, te casarías conmigo?’. Le dije: ‘Claro’. Y en ese momento se arrodilló frente a mí y sacó el anillo”, reconoció Flaviana.

Flaviana contó más detalles de la propuesta matrimonial en sus historias de Instagram. Fuente: Instagram.

“Fue súper lindo, me puse a llorar mucho. Nunca había tenido una sorpresa así en mi vida. Yo soy muy romántica y esto fue muy emotivo. Ha sido una relación súper intensa en el buen sentido, él es muy cariñoso conmigo y con mis hijos (de sus dos matrimonios previos). Y bueno, los chicos (de Axé Bahía) ya sabían, el Bruno (Zaretti) ya tenía toda una fiesta preparada en otro lugar”, continuó la bailarina, quien en sus redes sociales mostró una serie de publicaciones en sus historias donde recordó aquel romántico momento.

Flaviana aseguró que su hijo fue uno de los más felices al conocer de la propuesta matrimonial. Fuente: Instagram.

“Cuando salimos de la pieza todo el mundo me miraba nervioso, porque todos sabían que me iba a pedir matrimonio. Él había hablado con ellos. Punta Arenas ya era un lugar lindo, pero ahora se transformó en un lugar muy especial y me han escrito personas de allá diciendo que la boda debería ser ahí. Hoy nadie me quita la sonrisa de la cara”, cerró.