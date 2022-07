Tras el cumpleaños de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo se manifiesta en redes pero sin felicitarla

Sebastián Caicedo preocupó a sus fans con su más reciente mensaje en redes sociales. El actor parece haber reaccionado al cumpleaños de Carmen Villalobos y confesó que está pasando por momentos complicados en su vida personal. Además envió un mensaje a sus fans sobre el futuro, reavivando los rumores de un posible divorcio.

Sebastián Caicedo preocupa a fans con triste mensaje

Regresó a redes sociales tras el cumpleaños de Carmen Villalobos, pero no para felicitar a su esposa, sino para compartir un melancólico mensaje con sus seguidores.

“Sabes, algunas veces nos perdemos y para volver a encontrarnos debemos transitar caminos oscuros, difíciles y en algunos casos solitarios, y lo mejor de todo es que en esos caminos aprendemos mucho, aprendemos a perdonar, a sanar, a amar, a soltar y sobre todo, a confiar.”

También comentó que a pesar de la adversidad se encuentra optimista sobre el futuro y piensa que volverá a ver la luz.

“Logramos encontrar el camino que nos pertenece cuando aceptamos nuestra realidad y en ese instante mágicamente comenzamos a ver la luz, esa luz puede venir en forma de personas, de conocimientos y de mil formas diferentes, y en el momento que llega la luz sabes que la oscuridad poco a poco se va yendo, porque tu vida empieza a llenarse de paz y eso es algo que hace mucho no sentías.”

Por último mandó un mensaje a sus fans sobre no rendirse y tener fe en todo momento.

“Ten fe en los momentos difíciles y disfruta de los momentos maravillosos, y siempre, SIEMPRE de la mano de Dios, el todo lo puede, no te sueltes!!!Amor y gratitud !!!Gracias, gracias, gracias!!Feliz fin de semana para todos!”

Esto fue interpretado por sus seguidores como una reacción sobre su separación de Carmen y un posible divorcio.

Esto sucede después de que la colombiana celebrara su cumpleaños sin él y en compañía de sus amigos. Por medio de redes sociales, la famosa compartió fotos de la celebración, donde recibió mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Lo que hizo que los rumores resurgieran, fue el hecho de que ahora Carmen y Sebastián no cuentan con fotos juntos como antes e incluso borraron las que habían publicado anteriormente. Esto provocó que el público especulara sobre una posible separación.

Sin embargo, el mes pasado Sebastián Caicedo finalmente aclaró la situación en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’. Sebastián dijo que no se ha separado de Carmen y que actualmente se encuentran en la etapa en la cual tienen que pensar en el futuro.

También dijo que es verdad que han estado distanciados en los últimos meses y esto se debe a sus obligaciones laborales que lo obligan a vivir en Estados Unidos.