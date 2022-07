Berta Lasala desclasifica frescura de Emmanuel: “Me ofreció la luna y las estrellas de la Quinta Vergara la primera noche”

Hablaban en “Milf” de los artistas creídos y luego de despedazar a Luis Miguel, llegó la hora para otro mexicano: Emmanuel. Berta Lasala desempolvó los incómodos momentos que vivió junto al cantante, cuando ambos eran jurado del Festival de Viña del Mar.

“En Viña yo era jurado con él, como que me ofreció la luna y las estrellas de la Quinta Vergara la primera noche y yo cómo...”, contó la actriz.

“La respuesta mía fue como este caballero abuelito, está como viejito para mí, no lo pesqué nada, como que ubícate”, agregó.

Así que luego de la negativa, Lasala aseguró que el cantante “se quebró todo el tiempo, después hizo fiesta, invitaba a la Paulina Nin, a mí no me invitaba, y apenas me saludaba. Lo encontré tan roto”.

“Era un tipo casado y con hijos poh, no lo pesqué en nada en su coqueteo tonto, tampoco me dijo nada”, terminó.