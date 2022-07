“Nunca me he casado ni nunca lo haré”: José Antonio Neme ni ahí con el “felices por siempre”

Aunque pareciera que amor hay en su vida, según una foto que publicó hace poco en Instagram, José Antonio Neme la tiene clara: “Nunca me he casado, ni nunca me voy a casar”, Las razones para afirmar tremenda frase las dio esta mañana, cuando en el matinal Mucho gusto, de Mega, le preguntaron qué pensaba del matrimonio.

Inmediatamente, Neme no se tomó ni un segundo para responder que no estaba interesado, sorprendiendo a todos los panelistas del programa de Mega. Tras esto, sus compañeras Karla Constant y Michelle Adams lo cuestionaron por el rechazo que tenía hacia el vínculo matrimonial.

“Ay, no, porque a mi carga esto de andarse amarrando a la gente, me carga. Yo soy una persona libre, hay muchas personas en el mundo que uno puede amar, por qué amarrase a una”, dijo sin abdicar de su determinación.

Sus razones para seguir soltero

Como lo quieren ver soltero para siempre, sus compañeros insistieron y le preguntaron si tampoco estaba dispuesto a algo simbólico, a lo que el periodista señaló que no. “¿Sabes lo que yo pienso? Yo pienso que aquí funciona la voluntad”.

“Lo que yo creo es que uno está con alguien, no por los ritos que hayan entremedio, uno está porque quiere. Yo he visto matrimonios que han casado con los ritos del universo, del cosmos, y después a los tres meses están con problemas”, aseguró.

Por lo mism, juro que “yo al menos, mis relaciones personales, son porque quiero y cuando no quiero más o no me quieren a mi, calladito, me retiro. Por eso le consultaron que hacía para comprometerse con una pareja y sellar ese vínculo entonces, a lo que él respondió: “Yo he hecho cosas que sellan uniones, lo que pasa es que no es público”, indicó, agregando que simplemente no le gusta la parafernalia y prefiere renovar su compromiso a diario con su pareja.