En el “mundo BTS”, RM tiene un nuevo tatuaje en una zona secreta: te lo mostramos todo

Kim Nam-joon, mejor conocido por su nombre artístico RM (de Rap Monster) y por ser el líder del grupo BTS, se hizo un nuevo tatuaje y lo compartió en redes sociales para sorpresa de toda su fanaticada.

Desde hace unas semanas se había corrido el rumor que los integrantes del grupo de Kpop, BTS, se harían un tatuaje grupal en honor a los 9 años que han estado juntos en el grupo.

Dicho tatuaje se lo realizarían cuando lanzarán su nuevo álbum “Proof”, y en fechas cercanas a su noveno aniversario, sin embargo, pronto todos se olvidarían de ello cuando se anunció que los integrantes de BTS se tomarían un descanso como grupo y se centrarían en sus carreras en solitario.

¿Qué se tatuó RM y en dónde?

Los integrantes de BTS ya habían hablado públicamente sobre hacerse un tatuaje grupal. De hecho, V entró en una discusión nada sería con un fan que trató de convencerlo de que no se hiciera un nuevo tatuaje.

Desde entonces, BTS ha estado bromeando sobre hacerse un “tatuaje de amistad” para conmemorar sus nueve años en el grupo. De hecho, RM, propuso tatuarse el número 7, ya que considera que ese es el número de la suerte del grupo, conformado por 7 integrantes.

Y aunque no se sabe si los demás aceptaron tatuarse eso o no, RM ya se lo hizo. El rapero se tatuó el número 7 en uno de sus tobillos. De hecho, el diseño de ese número coincide con el que hicieron en su álbum “Map of the Soul: 7″ y que conmemoraba el septimo aniversario del grupo.

Ese álbum y año fue muy especial para BTS, ya que rompieron varios récords mundiales y fueron nominados por primera vez a los premios “Grammy”.