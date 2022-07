“Fuiste tú José Antonio Neme”: Esposa de “Chino” Navarrete dejó en silencio al Mucho Gusto

Solo ayer por la noche, Chile entero supo de la muerte de humorista Jorge “Chino” Navarrete, por eso tener una impresión real de lo que había pasado era algo que varios programas estaban buscando. Por eso, el matinal Mucho Gusto de Mega, llamó a Marta Riderelli esposa del comediante, quien amablemente accedió a una entrevista con ellos.

La idea era que Marta diera cuenta de la situación personal y familiar tras el deceso del querido comediante que trabajó en televisión y marcó una época en nuestro país. Por lo mismo. luego de una pausa comercial, José Antonio Neme anunció el especial momento que tenían preparado en el matinal de la siguiente manera:

“Estamos de vuelta, para regarles a ustedes un momento en casa. Una figura importante, que nos hizo muchas veces reír, lamentablemente ha partido”, comenzó contando el periodista Neme. “Está Simón (Oliveros) con la viuda de Jorge ‘Chino’ Navarrete , la señora Marta, a quien aprovechamos de enviarle las condolencias”, complementó.

Una vez presentada, el notero que la acompañaba indicó que “voy a repetir un acto reflejo que tuvo Marta cuando escuchó la palabra viuda...”. Pero antes que él replicara lo que vio, ella se le adelantó:

“Primera vez, José Antonio, que me dicen viuda. Fuiste tú”, reveló la esposa del Chino Navarrete, quien hasta ese momento no había caído en cuenta de ese hecho . Sus palabras fueron tomadas con nervio por parte de sus entrevistadores, pero Simón Oliveros reconoció: “Yo no sabía si llamarte así. Te iba a decir ‘la compañera de toda la vida’, pero finalmente eso es lo que eres”.

“Primera vez que me dicen viuda, sí, fue como... sí, así es”, respondió Marta, sin obtener respuesta de los animadores que estaban en el estudio y no sabían que decir, lo cual generó un silencio como pocas veces hemos visto en la televisión.