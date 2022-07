Johnny Depp le dedicó una canción a esta misteriosa mujer: es de las más hermosas de Europa

Johnny Depp está volcado a la música en esta etapa de su vida más que nunca. Luego de superar su juicio contra Amber Heard y limpiar su reputación, estrenó nuevas canciones que han capturado la atención del mundo.

En especial, una de ellas, pues está dirigida hacia una misteriosa mujer que pocos conocen, pero que tuvo gran relevancia en el mundo debido a su legado y belleza, siendo incluso catalogada como una de las más guapas de Europa.

La pieza musical se encuentra dentro del álbum 18, que es además una colaboración con el guitarrista Jeff Beck, en el que rinde un homenaje a diversos cantautores emblemáticos de la historia de la música.

Sin embargo, hizo una excepción para darle a conocer al mundo la vida de Hedy Lamarr con el primer sencillo This is a song for miss Hedy Lamarr.

¿Quién es la mujer a la que Johnny Depp le escribió una canción?

“Borrada por el mismo mundo que hizo de ella una estrella. Atada a su belleza, atrapada por su red”, canta el tema del protagonista de Piratas del Caribe, apunta Quién.

Esto, porque la oriunda de Viena, que falleció en 2000, fue conocida por ser una mujer fuerte que se rebeló ante su matrimonio obligado y sobresalió en el desarrollo de una tecnología radiofónica que ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial.

Pero eso no fue todo, también fue una gran actriz de Hollywood que siempre llamó la atención por su talento y atractivo, además de convertirse en un símbolo feminista que soportó muchas dificultades para poder desarrollar su pasión por el séptimo arte en 1930.

Esto es lo que Johnny Depp busca exaltar en su canción, la figura de una mujer revolucionaria, que cambió al mundo gracias a su invento que precedió al Bluetooth y el WiFi, pero que muchas veces no fue tomada en serio por su apariencia física y el machismo de la sociedad.