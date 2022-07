Pancho Saavedra recibió un inesperado mensaje de Gabriel Boric: “Quedé pa’ dentro…”

Pancho Saavedra vivió un momento de alto impacto para él luego de recibir un mensaje del Presidente de Chile, Gabriel Boric, mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Todo comenzó en su cuenta de Instagram, en donde el animador de Canal 13 habló sobre la grabación de los nuevos capítulos de “Lugares que hablan” y que durante este martes 19 de julio llegó a Caleta Cardenal. Los habitantes de este lugar le expusieron que no han podido vender sus ostras debido a la pandemia COVID-19, y que también cancelaron la Fiesta de la Ostra, evento donde lograraban recaudar fondos. Este último no se llevará a cabo tras no obtener la autorización de las autoridades pertinentes.

“De repente estoy contando esto y quedé pa’ dentro… porque ‘Hola, Pancho…’”, relató Pancho Saavedra en una conversación con TiempoX.

“Y claro uno está acostumbrado a que se conecten amigos, gente conocida, pero el presidente es muy heavy, quedé como en shock: ‘Qué le digo’, porque es una autoridad”, añadió.

Finalmente, el jefe de estado le ofreció ayuda inmediata y le dijo que su equipo se comunicará con él para coordinar la entrega de recursos para esta zona.