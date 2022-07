¿Se nos casa?: Kel Calderón respondió interrogante de sus seguidores sobre un supuesto anillo de compromiso

Kel Calderón ha estado en el centro de la noticia luego de asistir a un evento junto a la cantante Dua Lipa, por lo que decidió conectarse con sus seguidores y contar lo que fue esta inolvidable experiencia. Sin embargo, algunos curiosos le preguntaron sobre un accesorio que la influencer llevaba en su mano.

“¿Si mi anillo es de compromiso?”, leyó la interrogante, esto mientras sonreía. “No, no es de compromiso. Siempre lo uso, pero no es de compromiso. Esto nada que ver con Dua Lipa, pero me llamó la atención”, aclaró de inmediato en el Instagram Live.

Recordemos que la hija de Raquel Argandoña se encuentra en una estable relación con Alfredo “Toto” Torrealba, con quien se mandan coquetos mensajes a través de las redes sociales.

“¿Cuándo te casas?”, siguieron insistiendo algunos de sus casi dos millones de seguidores en la plataforma social.

“¿Cuándo me caso?... Cabros, qué maletera la pregunta. No sé cuándo me caso”, quiso terminar el tema Kel.