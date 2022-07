“Se tiró un pedo en mi cara”: actriz acusa a Arnold Schwarzenegger de realizar asquerosa acción

La actriz Miriam Margolyes, conocida por interpretar a la profesora Pomona Sprout en Harry Potter, acusó a Arnold Schwarzenegger de tirarse “un pedo en mi cara”, durante el rodaje de la película de acción El Día Final, la cual fue filmada en 1999.

Según consigna el portal Variety, la intérprete reveló en el podcast “I’ve Got News For You” que no le gustó trabajar con el actor en la mencionada cinta.

En ese sentido, Margolyes señaló que Arnold era “un poco engreído”, afirmando además que “es republicano, lo que no me gusta”.

Tras esto, indicó que “en realidad fue bastante grosero. Se tiró un pedo en mi cara. Ahora, yo me tiro pedos, por supuesto, lo hago, pero no me tiro un pedo en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara”.

Miriam Margolyes (Harry Potter)

“Estaba interpretando a la hermana de Satanás y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y simplemente se tiró un pedo”, relató la actriz.

“No fue durante la película, fue en una de las pausas, pero no lo he perdonado”, remató Margolyes.

El portal señaló en tanto que se comunicó con los representantes de Schwarzenegger para hacer comentarios sobre la acusación.

Cabe mencionar que El Día Final contó además con las actuaciones de Gabriel Byrne, Robin Tunney y Kevin Pollack, obteniendo cerca de 211 millones de dólares de taquilla en todo el mundo.