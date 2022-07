Angie Jibaja necesitará un año para borrarse todos los tatuajes que lleva

Un año completo de terapia con láser requerirá Angie Jibaja para poder borrarse todos sus tatuajes. Así lo informó la especialista encargada del tratamiento a las cámaras de Amor y Fuego. La “China” completa un proceso de rehabilitación mental y física para intentar acercarse de nuevo a sus hijos. Tiene dibujos en todo el cuerpo y el acercamiento con una nueva religión la llevó a querer eliminarlos por completo.

El proceso incluye además un tatuaje que se hizo Angie Jibaja en el rostro. “Me arrepiento mucho de haberme tatuado la cara”, indicó a las cámaras de Amor y Fuego. También la “China” descartó que pudiese abrir una cuenta en Only Fans. “Siempre tuve la tentación pero no lo hice, gracias a Dios porque me hubiese arrepentido mucho”, precisó.

“Estoy estudiando la Biblia”, explicó Angie. “Quiero borrarme todos los tatuajes para ser más agradable a Jehová y a Jesusito”, bromeó la actriz y modelo. Jibaja cumplió una terapia psicológica de rehabilitación y contra la adicción a las drogas. Por esa razón no pudo estar en la despedida de su abuelo, quien falleció hace dos meses.

“De ese tema no puedo hablar”

Angie fue consultada sobre el contacto con sus hijos, pero refirió que no podía decir nada. “Yo puedo contestarte de cualquier tema, pero de ese no puedo hablar nada”, indicó. Cuando la periodista le consultó si su expareja, Jean Paul Santa María, le había prohibido hablar de los niños, se negó a responder. Solo hizo un gesto con los hombros.

El último escándalo que protagonizó Angie Jibaja fue cuando fue víctima de un balazo que le propinó quien era su pareja en ese entonces, un militar retirado de 75 años. Por el caso, el militar fue condenado a 15 años de prisión, puesto que también hirió de bala a dos agentes de la Policía Nacional, en los exteriores de una clínica en Surco. Al establecimiento de salud llegó Jibaja con una herida de bala.