“Haciéndome el lolo”: El tierno mensaje de Sergio Chamy en el día de la amistad

Sergio Chamy es un personaje que muchos al cual ya mucho le agarraron cariño, desde que protagonizó la película chilena “El Agente Topo”. Por eso cada cosa que postea en su Instagram se llena de comentarios de miles de personas que lo siguen.

Consciente de ello, Don Sergio no quiso restarse de celebrar el día del amigo y envió un tiernucho mensaje a todos los cibernautas que pudieran leerlo. A través de su cuenta de Instagram el actor publicó cómo estuvo su día y cómo se sintió en un día tan especial como hoy. Cuando se celebra las relaciones de amistad, tan importantes para él y todo el mundo.

“Me comentaron que en varios países hoy se celebra el día de la Amistad y no quise que se acabara el día, sin enviarles un abrazo a cada uno de ustedes. Que me escriben y me acompañan en esta loca aventura”, detalló Sergio Chamy.