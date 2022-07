Raquel Argandoña le lanza una idea a Canal 13 para “Tu Día”: “Cambiaría a las animadoras y pondría a Tonka, en el caso de no llevar a Priscilla Vargas”

Tonka Tomicic remeció al espectáculo este miércoles, luego de que se conociera que prepara su próximo desafío y fuera e la TV. Será a través de Youtube que emitirá un programa enfocado en sexualidad. Y que Canal 13 no suene en su futuro, molestó a Raquel Argandoña.

La panelista de “Zona de Estrellas”, hizo sus descargos: “Yo no he hablado con Tonka hoy ni ayer. Personalmente, creo que Tonka nunca había estado en esta situación. Ella tiene contrato hasta fines de 2024, pero creo que Canal 13 la está desaprovechando. La pusieron de jurado y al programa no le fue bien”.

Tonka Tomicic. Fuente: Canal 13.

Y fue así que tomó el caso del programa matinal del canal, “Tu Día”, que no ha tenido buen resultado y aseguró que “cambiaría a las animadoras y pondría a Tonka, en el caso de no llevar a Priscilla Vargas”.

“Estoy preparando un proyecto en YouTube que me tiene entretenida y ocupada (...) Ojalá que en la tele vengan cosas, pero también el canal tiene su tiempo y su momento entonces uno tiene que saber esperar esos tiempos. Me parece súper interesante aprovechar todo lo que uno ha ganado en cuánto a información, las horas de vuelo, capacidad comunicacional, televisiva, todo lo que uno ha aprendido y ha absorbido en tantos años las puede aplicar. Entonces que rico aplicarlo creativamente con un grupo de trabajo que son tus amigos y compañeros y donde hay talento”, contó la propia Tonka a AR13.