¿WHAT?: Adriana Barrientos desclasificó encuentro con Antonio Vodanovic y desata especulaciones

En “Zona de Estrellas” conversaban sobre los “sugar daddy”, es decir, los hombres que tienen relaciones amorosas con mujeres menores. En este contexto, Adriana Barrientos nombra a Antonio Vodanovic y desató el escándalo en el estudio.

La modelo aseguró que “yo caminaba por las calles de Isidora Goyenechea con un escote como el que figura ahí en pantalla, el mismo escote. De repente me dice el garzón ‘Señorita, alguien quiere conversar con usted’”.

“Yo me doy vuelta, me acerco y me dicen ‘Hola, soy Antonio Vodanovic’”, contó.

Pero cuando el panel moría de curiosidad y quería saber más detalles del encuentro, el programa llegaba al final y “La Leona” les dijo que “el resto se lo cuento mañana, mueran de viejos y no de sapos”.