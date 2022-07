Adriana Barrientos contó la firme sobre su mala onda con Sergio Lagos: “Cada vez que él está en algo, yo soy vetada”

Adriana Barrientos vuelve a ser el centro de la polémica luego de arremeter en contra de Sergio Lagos, a quien acusa de vetarla de varios programas durante el último tiempo.

Todo comenzó hace bastante tiempo, de cuando existían los reality en Canal 13. Es bajo en este contexto en donde se inició la supuesta mala onda entre los personajes de la pantalla chica.

“La única persona del equipo que dijo ‘yo no quiero que Adriana Barrientos esté con nosotros’ fue Sergio Lagos”, comentó la modelo hace un par de días en “Zona de Estrellas”, y que gracias al conductor no pudo ser parte de La Granja Vip.

“Cada vez que hay un programa donde Sergio Lagos esté de animador yo no puedo poner una pata en ese set de televisión. No sé que le pasa a Sergio”, añadió en esa ocasión.

Posteriormente, Barrientos volvió a mencionar dicha polémica cuando los panelistas del programa de farándula hablaban sobre el regreso “Acoso Textual” al excanal del angelito, y que será conducido por Lagos.

“Mira que está triste Adriana. Lamentablemente, te acabamos de informar que no serás convocada a ese programa”, bromeó Hugo Valencia.

“¿Por qué te tiene mala onda?”, consultó Raquel Argandoña.

“No sé por qué me tiene mala. Cada vez que él está en algo, yo soy vetada, ese hombre me hizo la cruz, no tengo idea por qué”, respondió la modelo para luego ser desmentida por Valencia.

“Si dijo que no era verdad que me llamen, que me lleven y me cierren la boca contratándome”, lanzó sin pelos en la lengua.