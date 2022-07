“Chayanne, esta es tu oportunidad”: el consejo de Patricia Maldonado al cantante tras uso de su imagen para el Apruebo

Chaf Enterprises, Inc., la empresa que representa la carrera de Chayanne, emitió ayer un comunicado en la cuenta de Instagram del cantante, ante el uso de la imagen del artista para el Apruebo.

“Ante los múltiples emails recibidos desde Chile, notificándonos sobre el uso de su imagen, en relación a temas políticos, quiere aclarar lo siguiente”, partió diciendo la publicación.

Allí, se indicó que “el artista Chayanne nunca se involucra en temas políticos, nunca apoya campañas políticas de ninguna índole” y que “los temas políticos son solo de la incumbencia de los ciudadanos de cada país”.

“En consecuencia, pedimos a las personas o entidades que están haciendo uso indebido de su nombre e imagen, que se abstengan de hacerlo, ya que se está incurriendo en una acción que podría traer consecuencias legales”, expresaron.

Por último, afirmaron que “el mejor vínculo que tenemos con Chile es la larga trayectoria artística de Chayanne, el respeto y el cariño mutuos que esperamos se sigan manteniendo de la misma manera”.

Las palabras de Patricia Maldonado

Este hecho fue comentado por Patricia Maldonado en su programa de YouTube Las Indomables.

“Señores del Apruebo, los entiendo. Les juro que los entiendo, de corazón. Están tan cag... de susto, tan aterrados que esta teta se les termine que están usando todos los recursos habidos y por haber, legales y no legales, para que el Apruebo gane”, expresó.

La opinóloga afirmó además que “no sean caras de ra... por favor. Entiendo que ustedes tienen miedo, pero no sean tan cochinos. Chayanne hizo una declaración diciendo ‘no, conmigo no, a mi me perjudica esto’, y le encuentro razón”.

“Chayanne debería demandarlos y sacarles la plata del siglo. Chayanne, esta es tu oportunidad de sacarles por lo menos, un palo verde. Por lo menos un palo verde. Quería decir eso”, remató.

