Coté López ya terminó su cuarto libro y dio pistas sobre la fecha de lanzamiento: “Estoy tan contenta”

María José “Coté” López confirmó que ya terminó de escribir su cuarto libro. La empresaria compartió su emoción a través de sus redes sociales y además, adelantó que su nuevo escrito se podría lanzar durante las próximas semanas.

Cabe destacar que la influencer no solo es bastante activa y tiene éxito en las plataformas sociales, sino que también tiene su marca de ropa deportiva y su línea de maquillaje.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió que terminó de escribir las últimas páginas de su libro. “Mi gente, ¡terminé el libro! No he salido de la pieza, no sé si se nota en mi pinta”, dijo en sus historias.

“Estoy tan contenta de que terminé el cuarto libro. Por si acaso, no es continuación de la trilogía, es una historia nueva”, anunció.

Sobre la posible fecha de lanzamiento, Coté comentó que “Explícito” podría ser visto en las librerías “en unas dos o tres semanas más” y que las primeras copias irán firmados y dedicados por ella.

Recordemos que María José López ya escribió una trilogía, siendo el primer tomo “Tú tampoco eras para mí”, posteriormente le sigue “Discúlpame fue un error” y la última parte es “Hasta que la muerte nos separe”.

Historia de Coté López | Fuente: Instagram